Stadt Karlsruhe koordiniert Hilfen für ukrainische Flüchtlinge: So kann man aktuell helfen

Für Karlsruher die Flüchtlingen aus der Ukraine helfen wollen, organisiert die Stadt Karlsruhe aktuell die Hilfsangebote. Gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe Karlsruhe und dem Deutsch-Ukrainischen Verein stehe man eng zusammen.

"Derzeit besteht kein Bedarf an Sach- und Geldspenden. Wer jedoch eine private Unterkunft zur Verfügung stellen kann, Ukrainisch spricht, bei Behördengängen begleiten oder anderweitig helfen möchte, kann sich mit seinen Fragen, Angeboten und Anregungen an ukrainehilfe@karlsruhe.de wenden", erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Das Büro für Integration bündelt die Eingänge und leitet sie an die entsprechenden Stellen weiter. Allgemeine Informationen zum Thema sind zu finden beim Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg und - auch in ukrainischer Sprache - auf der Seite des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg.