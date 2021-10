Souvenir aus Spanien: 26-Jähriger fliegt mit 7 Gramm Marihuana in seiner Bauchtasche nach Karlsruhe

Pech hatte ein 26-Jähriger Reiserückkehrer am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden. Sowie das Hauptzollamt Karlsruhe und die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung informieren, sollen Beamte bei dem jungen Mann sieben Gramm Marihuana in seiner Bauchtasche vorgefunden haben. In einem Einmachglas.

"Als der 26-Jährige von den Zollbeamten angesprochen und zur Gepäckkontrolle gebeten wurde, entdeckten sie in seiner Bauchtasche das Einmachglas mit dem Rauschgift. Gegen den Reisenden wurde vor Ort ein Strafverfahren wegen Bannbruchs (Einfuhr von Gegenständen trotz Verbots) und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Drogen wurden sichergestellt", heißt es in der Mitteilung abschließend.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden