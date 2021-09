Sonne, Wolken und etwas Regen am Wochenende

Am Wochenende gibt es in Baden-Württemberg eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Freitag und Samstag werde es trocken bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Stuttgart mit.

Am Samstag erwarten die Meteorologen im Bergland Höchstwerte bis 18 Grad, im Rheintal sogar bis 24 Grad. Am Sonntag werde es im Norden des Landes überwiegend sonnig, im Süden dagegen sei mit schauerartigem Regen zu rechnen, so der DWD. Außerdem werde es am Sonntag etwas kühler als am Samstag, mit Höchstwerten von 14 Grad im Bergland und bis 20 Grad in Rheintal.

