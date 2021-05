32 Grad! An Fronleichnam kommt der Sommer nach Karlsruhe

Na endlich! Nachdem sich der Frühling lange hat bitten lassen, steigen aktuell in die Temperaturen in der Fächerstadt. Und so schnell wie der Frühling gekommen ist, so schnell wird er wohl auch wieder verschwinden. Denn am Donnerstag kommt schon die Hitze des Sommers.

Grau, nass, kalt. So oder so ähnlich lässt sich das Wetter der vergangenen Wochen in Karlsruhe zusammenfassen. Doch mit den jüngsten Corona-Lockerungen zeigt sich nun auch das Wetter von seiner guten Seite und der nächste Temperatursprung kommt schneller als erwartet. Denn für den kommenden Donnerstag und Freitag (3. und 4. Juni) erwarten die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) "eine starke Wärmebelastung mit gefühlten Temperaturen von über 32 Grad" in und um Karlsruhe. Damit steht einem sonnigen und langen Wochenende nichts mehr im Weg. Sommer in Karlsruhe



Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden