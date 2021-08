Sexuelle Belästigung in Karlsruhe: Mann verfolgt Zeitungsausträgerinnen und entblößt sich

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert, soll sich ein bislang Unbekannter am Dienstag, 03. August, und am Donnerstag, 05. August, jeweils gegen 3 Uhr morgens, im Bereich der Tullastraße vor Zeitungsausträgerinnen entblößt haben. Bereits am 27. Juni und am 25. Juli soll der Mann erstmals aufgefallen sein, indem er weitere Zeitungsausträgerinnen sexuell belästigte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei bislang ergeben haben, soll der Mann am 03. und 05. August in der Tullastraße sowie am 27. Juni und am 25. Juli im Bereich der Glogauer Straße / Jenaer Straße in den Zeitungsausträgerinnen sexuell belästigt haben. Dabei habe der Mann die Frauen zunächst "beharrlich verfolgt" und sich anschließend vor ihnen entblößt. Täterbeschreibung: Zirka 20 - 30 Jahre alt

Zirka 180 cm groß und schlank

Hellblonde Haare

Hellen Teint

Auffallend helle Augenfarbe

Bekleidet mit dunklen Jeans und hellen Turnschuhen.

Er hatte ein schwarzes E-Bike dabei. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

