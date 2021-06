Sexuell genötigt und Passanten bedroht: 28-Jähriger löst zwei Polizeieinsätze in Karlsruhe aus

Wie das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung informiert hat am vergangenen Wochenende ein 28-Jähriger gleich zwei Polizeieinsätze in Karlsruhe ausgelöst. Am Freitag, da er einen 16-Jährigen in der Günther-Klotz-Anlage unsittlich berührte, am Samstag, weil er mit einer Softair-Pistole an einer Rheinstettener Haltestelle zwei Menschen bedrohte. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen sexueller Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe wurde am vergangenen Wochenende ein 28-jähriger Mann gleich zweimal vorläufig festgenommen, nachdem er zunächst am Freitagabend in Karlsruhe einen 16-Jährigen sexuell genötigt und am Samstagnachmittag in Rheinstetten einen Verstoß gegen das Waffengesetz begangen hatte. So hatte der Mann am Freitag in der Günther-Klotz-Anlage, gegen 22 Uhr, einen 16-jährigen Jungen zunächst an eine entlegene Stelle geführt und berührte ihn dort unsittlich. "Nach Aussagen des Opfers ließ er bereits nach wenigen Sekunden wieder von dem Jungen ab, entschuldigte sich wohl für die Tat und flüchtete in unbekannte Richtung. Noch während der ersten Ermittlungen kam der 28-Jährige zurück an die Örtlichkeit, wo ihn Polizisten verhafteten, als der 16-Jährige den Mann wiedererkannte", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Softair-Waffe sorgt für weiteren Einsatz Einen weiteren Polizeieinsatz habe der Mann dann am Samstag, gegen 16.15 Uhr, ausgelöst, als er im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in Rheinstetten mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe - einer sogenannte Softair-Waffe - zwei Menschen bedrohte. Eigenen Angaben zufolge sei dem Mann nicht bewusst gewesen, dass dies verboten sei, sofern es den Anschein einer echten Feuerwaffe erweckt. Ihn würden nun Anzeigen wegen sexueller Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz erwarten.

