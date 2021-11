Tausche Führerschein gegen ÖPNV-Jahreskarte: Senioren sollen in Bus und Bahn gelockt werden - auch in Karlsruhe

Autofahrer ab 65 können in vielen Regionen des Landes ihren Führerschein bald für ein Jahr gegen ein kostenloses Jahresticket des öffentlichen Personennahverkehrs eintauschen. Das Ministerium für Verkehr habe mit vielen Verkehrsverbünden des Landes einen entsprechenden Kooperationsvertrag geschlossen, kündigte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag an.

Damit sollen ältere Menschen in Busse und Bahnen gelockt und der Verkehr sicherer gemacht werden. Über ein Drittel der im Straßenverkehr tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmer seien 65 Jahre und älter, sagte Hermann. Sie trügen als Fahrer zudem in mehr als zwei von drei Fällen der Unfälle die Hauptschuld. Das Angebot soll ab Dezember in 14 Verkehrsverbünden gelten. Bedingung für den Tausch sei der Erstwohnsitz im Gebiet des Verkehrsverbunds. Die folgenden Verkehrsverbünde nehmen bisher an der Aktion teil: bodo (Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH)

DING (Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH)

HNV (Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr GmbH)

htv (Heidenheimer Tarifverbund)

KVV (Karlsruher Verkehrsverbund GmbH)

OstalbMobil (OstalbMobil GmbH)

RVL (Regio Verkehrsverbund Lörrach GmbH)

VHB (Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH)

VRN (Verkehrsverbund Rhein-Neckar)

VVR (Verkehrsverbund Rottweil GmbH)

VVS (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH)

WTV (Waldshuter Tarifverbund GmbH)

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden