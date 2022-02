Sechs Gartenhäuser abgebrannt: Hoher Schaden in Ettlingen, Polizei sucht Zeugen

Sechs Gartenhäuser sind in einer Kleingartensiedlung in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) abgebrannt. Ersten Schätzungen zufolge entstand dabei ein Schaden von etwa 100.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen mitteilte.

11:27 Polizei sucht Zeugen Ein Brand von sechs Gartenlauben in einer Kleingartenanlage am Lindenweg löste gegen 17 Uhr einen größeren Einsatz von Rettungskräften aus, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der entstandene Sachschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Personen wurden offensichtlich keine verletzt. Das Feuer entstand vermutlich zwischen zwei Grundstücken und griff in der Folge auf umstehende Lauben über. Zur Durchführung der mehr als zweistündigen Löscharbeiten mussten angrenzende Straßen vorübergehend gesperrt werden. Zur genauen Brandursache kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine Aussage getroffen werden, die Kriminaltechnik des Polizeipräsidium Karlsruhe wurde hinzugezogen. Im Rahmen des Einsatzes wurden 16 Feuerwehrfahrzeuge, 60 Feuerwehrleute, 4 Polizeistreifenwagen, 8 Polizeibeamte und mehrere Kräfte des Rettungsdienstes eingesetzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-0 anzurufen. 6:06 Gartenhäuser brannten ab Ein Nutzer der Kleingartensiedlung hatte am Montagabend bemerkt, dass zwei Gartenhäuser brennen und die Einsatzkräfte verständigt. Die Flammen breiteten sich schnell aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Ursache war noch unklar. Alle Bilder zum Brand der Gartenhäuser: Ettlingen Brand Gartenhütte



