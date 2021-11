Schwelbrand an Rüppurrer Schule verursacht 30.000 Euro Sachschaden

In der Nacht zum Dienstag kam es in einer Schule in Rüppurr zu einem Schwelbrand. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Sachschaden von 30.000 Euro. Verletzte gab es keine, die Brandursache ist aktuell noch unklar.

"Gegen 06.50 Uhr wurde durch den Hausmeister die stark verrauchte Turnhalle im Rosenweg entdeckt. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie die Freiwillige Feuerwehr Rüppurr stellten einen Schwelbrand an der nördlichen Seite der Turnhallenfassade fest. Um das Feuer in der Hauswand zu lokalisieren und zu bekämpfen, musste die Fassade und der angrenzende Dachbereich großflächig geöffnet werden", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Bereich des Schulgeländes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-55 55 in Verbindung zu setzen.

