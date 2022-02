Mit Blumen, blinkenden Blaulichtern und einer Schweigeminute gedachte heute die Karlsruher Polizei den in Rheinland-Pfalz getöteten Polizisten. Auf Karlsruher Marktplatz versammelten sich die Beamten aus Karlsruhe mit ihren Dienstwägen.

Anfang der Woche wurden in Rheinland-Pfalz im Landkreis Kusel zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Zwei Tatverdächtige sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Am heutigen Freitag versammelten sich Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf dem Marktplatz, um in Form einer Schweigeminute den verstorbenen Kollegen zu gedenken.

Alle Bilder zur Schweigeminute der Polizei Karlsruhe in der Galerie:

Schweigeminute der Karlsruher Polizei