Wie Polizeisprecher Ralf Minet der Redaktion vor Ort bestätigt, ist die Polizei Karlsruhe aktuell mit einem Großaufgebot in Neureut im Einsatz. Das Sondereinsatzkommando (SEK) wurde ebenfalls benachrichtigt und befindet sich auf der Anfahrt

15:24 Nach Festnahmen eine Schreckschusswaffe gefunden

Wie die Polizei Karlsruhe nun in einer Pressemitteilung berichtet, wurden im Laufe des Einsatzes am Freitag in Neureut zwei Personen festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnhauses wurde eine Schreckschusswaffe gefunden. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit noch an.

Bild: Thomas Riedel

"Wie Zeugen kurz nach 12 Uhr über Notruf mitteilten, sollen aus einem Dachfenster heraus mehrere Schüsse abgegeben worden sein. Personen kamen hierbei aber nicht zu Schaden. In der Folge fuhren zahlreiche Einsatzkräfte zu der betroffenen Örtlichkeit und umstellten das Gebäude. Noch während des Einsatzes einer Drohne und der Anfahrt des hinzugerufenen Spezialeinsatzkommandos verließen die 35-jährige Wohnungsinhaberin und ihr Freund das Wohnhaus und konnten so vorläufig festgenommen werden", so die Polizei.

Die Schüler einer benachbarten Schule sowie die Kinder eines Kindergartens mussten während der unklaren Lage bis gegen 13.50 Uhr in den Gebäuden verbleiben.

14:28 Zwei Personen festgenommen

Wie Polizeisprecher Dennis Krull vor Ort erklärt, kamen im Laufe des Einsatzes zwei Personen aus dem betroffenen Gebäude und ließen sich ohne Widerstand festnehmen. Momentan würde die Polizei das Gebäude weiter durchsuchen, die Lage sei ruhig und es ist von einer Entspannung auszugehen.

13:51 Schüsse in Neureut - Polizei im Einsatz

"Zeugen haben gegen 12 Uhr Schussgeräusche aus einer Wohnung vernommen und die Polizei verständigt. Aktuell können wir nicht sagen, ob es sich um eine echte Waffe oder um eine Schreckschusswaffe handelt. Derzeit haben wir aus Sicherheitsgründen den Bereich rund um die Welschneureuter Straße weiträumig abgesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist vorsorglich im Anflug, auch Spezialkräfte sind alarmiert", erklärt Ralf Minet gegenüber ka-news.de vor Ort. Sobald mehr Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

