Schüsse in Durlacher Kleingartenanlage: Ein 56-Jähriger wird vom SEK festgenommen

Ein 56 Jahre alter Mann sorgte am Donnerstagvormittag im Karlsruher Stadtteil Durlach für einen größeren Polizeieinsatz. In einer Kleingartenanlage in der Nähe der Badener Straße wurden zuvor Schüsse gemeldet.

"Der nach polizeilichen Abklärungen offenbar auch psychisch beeinträchtigte und alkoholisierte Mann konnte schließlich von Kräften des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg gegen 11.30 Uhr widerstandslos festgenommen werden. Eine scharfe Schusswaffe nebst zugehöriger Munition wurde im Zuge der weiteren Maßnahmen sichergestellt", erklärt die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung. Über weitere Hinweisgeber waren schließlich nähere Erkenntnisse über die Person zu erlangen. Polizeikräfte hatten in der Folge das Areal umstellt und vorsorglich ein Rettungsteam sowie einen Notarzt hinzugezogen. Dem 56-Jährigen wurde nach seiner Festnahme eine Blutprobe entnommen, darüber hinaus werde er hinsichtlich seiner psychischen Beeinträchtigung noch ärztlich begutachtet. Polizeieinsatz in Durlach



