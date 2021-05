Schlägerei mit Messerattacke am Durlacher Bahnhof: Wer kann Hinweise geben?

Zwei Männer sind am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, am Durlacher Bahnhof in Streit geraten, was sich in eine körperliche Auseinandersetzung steigerte. Einer der Männer, ein 49-Jähriger, wurde dabei von seinem Kontrahenten mit einem Messer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter konnte in Richtung Untermühlsiedlung flüchten. Die Polizei bitten nun per Pressemitteilung um Zeugenhinweise. Der Grund für den Streit ist nicht bekannt.

Im Verlauf des Streitgesprächs habe einer der beiden Männer ein Messer und fügte dem anderen mehrere Schnittverletzungen im Gesichts- und Halsbereich zu. Zeugen hätten noch beobachtet, wie der Täter in Richtung Untermühlsiedlung flüchtete. "Der 49-jährige Geschädigte wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht, konnte inzwischen aber bereits wieder entlassen werden. Da der Täter trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden konnte, sucht die Polizei weitere Zeugen, die den Streit oder die Flucht beobachtet haben", heißt es in der Pressemitteilung. Täterbeschreibung: 25 bis 35 Jahre alt

Etwa 175 cm großer Mann

lockiges, schwarzes, schulterlanges Haar, südländischer Teint, Dreitagebart

Kleidung: Beige Lederjacke, grauer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose. Braune Bauchtasche über der Schulter. Darüber hinaus sei nicht auszuschließen, dass er durch die Auseinandersetzung selbst Verletzungen auf der linken Gesichtshälfte davongetragen habe. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben könne, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Karlsruhe (Telefonnummer: 0721 666-5555) zu wenden.

