Rüppurrer Straße frei, SEV am Klinikum: Das müssen die Karlsruher ab heute beim Bahnfahren beachten

Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung informieren, werden die Reinigungsarbeiten an den Gleisen entlang der Rüppurrer Straße bis Donnerstagmorgen abgeschlossen sein. Damit steht die Nord-Süd-Achse in der Karlsruher Innenstadt zum Betriebsbeginn am 24. Juni wieder für den Bahnverkehr zur Verfügung (Linien 4, 5, S1/S11, S4, S52, S7, S8). Auch durch die südliche Karlstraße können die Trambahnen der Linie 3 ab Donnerstag wieder rollen. Die VBK und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) wollen nun ihr Betriebskonzept entsprechend anpassen. Dennoch müsse wegen begrenzter Kapazitäten noch mit Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden.

Durch die Inbetriebnahme dieser beiden Nord-Süd-Verbindungen kann auch der innerstädtische Schienenersatzverkehr (SEV), der die letzten Tage als eng getaktet Bus-Ringlinie unterwegs war, zurückgefahren- und das Fahrplanangebot wieder erhöht werden. Durch den Wegfall der SEV-Busse können außerdem die Busfahrten der VBK wieder in den Regelbetrieb übergehen. Ausnahme: Der Streckenabschnitte im Bereich der Brauerstraße sowie der Abschnitt zwischen Städtischem Klinikum und Knielingen-Nord. Hier finden weiterhin Reinigungsarbeiten statt. Hier verkehrt für die Fahrgäste ein Schienenersatzverkehr mit Bussen. Damit für das nun wieder verbesserte Fahrplanangebot auf der Schiene ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung stehen, treiben die VBK und AVG auch mit Hochdruck die Reinigung der stark verschmutzen Bahnen voran. Rund 50 Tram- und Stadtbahnen waren durch die Bitumen-Verklebungen an den Radreifen und Drehgestellen vergangenen Woche beschädigt worden. Darum müssen Fahrgäste aufgrund der begrenzten Fahrzeugkapazitäten in den kommenden Tagen noch mit Einschränkungen und vereinzelten Zugausfällen rechnen. Trambahnverkehr der VBK Die Linien der VBK verkehren nach dem Ferienfahrplan. Zusätzlich verkehrt die Linie 5 ganztägig im 20-Minuten-Takt

Linie S2: verkehrt auf dem regulären Linienweg nach dem Ferienfahrplan (ohne Schulfahrten)

Linie 1: verkehrt auf dem regulären Linienweg

Linie 2/6: Wolfartsweier – Tullastraße – Südostbahn – Philipp-Reis-Straße – Konzerthaus – Mathystraße – Schillerstraße – Yorckstraße – Entenfang – Daxlanden Waidweg bzw. Rappenwört Linie 3/4: Waldstadt – Hirtenweg – Karl-Wilhelm-Platz – Durlacher Tor – Kronenplatz – Rüppurer Tor – Hauptbahnhof – Mathystraße – Weinbrennerplatz – Mühlburger Tor – Neureut-Heide (ohne zusätzliche Schulfahrten)

Linie 5: Rintheim – Hauptfriedhof – Kronenplatz – Rüppurrer Tor – Konzerthaus – Weinbrennerplatz – Kühler Krug – Entenfang – Rheinhafen (verkehrt ganztägig nur im 20-Minuten-Takt) ? Linie NL1 (Nightliner): Durlach – Tullastraße – Kronenplatz – Marktplatz – Kaiserplatz

Linie NL2 (Nightliner): bleibt eingestellt Auf folgenden Strecken ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet: Hauptbahnhof – Ebertstraße – Barbarossaplatz – Welfenstraße – Brauerstraße/ZKM – Lorenzstraße – St. Vincentius-Krankenhaus – Holtzstraße – Lessingstraße – Arbeitsagentur Knielingen-Nord – Yorckstraße Stadtbahnverkehr der AVG Linien S1/S11: verkehren auf regulärem Linienweg

Linie S31/S32: verkehren auf regulärem Linienweg

Linie S4: verkehrt auf regulären Linienweg

Linien S41/S42: verkehren auf regulärem Linienweg

Linien S5/S51: verkehren auf regulärem Linienweg ? Line S52: verkehrt auf regulärem Linienweg

Linie S6: verkehrt auf regulärem Linienweg

Linien S7 und S8: verkehren auf regulärem Linienweg

Linien S71 und S81: verkehren auf regulärem Linienweg

