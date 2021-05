Sanierung Edeltrudtunnel: Nächste Bauphase startet am Samstag

Am Samstag, 22. Mai, geht die Modernisierung des Edeltrudtunnels auf der Südtangente in die nächste Bauphase. Hierfür muss die Abfahrt vom Hauptbahnhof kommend Richtung Rheinbrücke gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt innerhalb des Schwarzwaldkreuzes, so dass Verkehrsteilnehmer drei zusätzliche "Schlenker" einplanen müssen.

Weiterhin gesperrt bleibe nach Angaben der Stadt Karlsruhe außerdem am Bulacher Kreuz die Abfahrt von der L 605 Richtung Durlach. Auch Verkehrsführung im Tunnel mit zwei schmäleren Fahrstreifen pro Richtung und Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer bestehe weiter. Mit Baulärm ist nachts zu rechnen "Im Zuge der nächsten Bauphase werden in den Tunnelvorfeldern neue Leerrohre und Schächte für die später zu verlegenden Kabelverbindungen installiert. Außerdem werden die Fahrzeugrückhaltesysteme im Mittelstreifen ertüchtigt sowie die bestehenden Kappen und die Wandbeschichtung im Tunnel erneuert", so die Stadt in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus seien in den nächsten beiden Wochen Abbrucharbeiten erforderlich, die aus logistischen Gründen in den Nachtstunden erfolgen müssten. Für die hierbei entstehende Geräuschentwicklung bittet das Tiefbauamt die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis.

