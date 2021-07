Saisonstart: Karlsruher Schlossgartenbahn und Turmbergbahn nehmen Betrieb wieder auf

Die Karlsruher Schlossgartenbahn nimmt am Samstag, 10. Juli, ihren Betrieb wieder auf. Das gaben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung bekannt. So soll die diesjährige Schlossgartenbahn-Saison bis zum Sonntag, 7. November andauern – dem letzten Wochenende der baden-württembergischen Herbstferien. Des Weiteren weist die Stadt auf die geänderten Betriebszeiten, Fahrpreise und das neue Hygienekonzept der Bahn hin. Auch die Turmbergbahn wird ab kommenden Mittwoch, 7. Juli, wieder rollen.

"Samstags kann die Schlossgartenbahn von 13 Uhr bis 19 Uhr genutzt werden (letzte Fahrt: 18.30 Uhr), sonn- und feiertags fährt die Bahn von 11 Uhr bis 19 Uhr (letzte Fahrt: 18.30 Uhr). Sonderfahrten können nach telefonischer Anmeldung unter 0721 6107 5885 an allen Betriebstagen nur vor/nach den Betriebszeiten durchgeführt werden", heißt es seitens der VBK. Bei schlechtem Wetter soll kein Fahrbetrieb stattfinden. Auch die Turmbergbahn kann laut der VBK wieder täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr genutzt werden. Die erste Bergfahrt sei um 10 Uhr möglich, die erste Talfahrt um 10.05 Uhr. Die letzte Bergfahrt finde um 19.50 Uhr statt, die letzte Talfahrt um 20 Uhr. Dazwischen verkehre die Bahn "mindestens alle 15 Minuten". Bei Bedarf sollen zusätzliche Fahrten durchgeführt werden. Fahrpreise und Hygienekonzept der Schlossgartenbahn bei Regelbetrieb (einfache Fahrt) Erwachsene: 2,90 Euro

Kinder 2 bis 14 Jahre: 1,80 Euro

Familienkarte maximal 2 Erwachsene und 2 zahlungspflichtige Kinder: 5,50 Euro (Bei Familien: 2 Erwachsene und alle Kinder bis einschließlich 14 Jahre)

Schulklassen pauschal (maximal 30 Personen): 16,50 Euro bei Dampfbetrieb (einfache Fahrt) Erwachsene: 4,50 Euro

Kinder: 2 bis 14 Jahre 3,40 Euro

Familienkarte maximal 2 Erwachsene und 2 zahlungspflichtige Kinder: 9,80 Euro (Bei Familien: 2 Erwachsene und alle Kinder bis einschließlich 14 Jahre) Bild: Markus Kümmerle Zum Schutz der Mitarbeitenden und Fahrgäste vor einer Ansteckung durch das Virus SARSCoV-2 treten folgende Regelungen in Kraft. Die Fahrgäste müssen nicht nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein.

Am Bahnhof der Schlossgartenbahn wurde für die Fahrgäste ein Leitsystem eingerichtet, um das sichere Einhalten der erforderlichen Abstände beim Anstehen an der Kasse zu gewährleisten.

Im Kassen- und Bahnhofsbereich sowie während der Fahrt ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. -Im Kassenbereich wurde ein automatischer Desinfektionsspender angebracht.

In den Wagen der Schlossgartenbahn wird nur jedes zweite Abteil besetzt.

Pro Abteil dürfen nur Fahrgäste aus zwei sich bekannten Haushalten befördert werden.

Es findet gemäß der baden-württembergischen Corona-Verordnung eine Datenerfassung der Fahrgäste statt. Preise und Konzept Turmbergbahn Erwachsene: Berg- und Talfahrt 3 Euro, einzelne Berg- oder Talfahrt 2 Euro.

Kinder (sechs bis 14 Jahre): Berg- und Talfahrt 1,90 Euro, einzelne Berg- oder Talfahrt 1,20 Euro.

Die Familienkarte (maximal 2 Erwachsene und 2 zahlungspflichtige Kinder; bei Familien 2 Erwachsene und alle Kinder bis einschließlich 14 Jahre): Berg- und Talfahrt 5,50 Euro.

Jahreskarte: 51 Euro

Fahrrad / Hund: 1,90 Euro, einzelne Berg- oder Talfahrt 1,20 Euro.

KVV-Fahrkarten und Schwerbehindertenausweise werden nicht anerkannt.

