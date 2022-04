Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Rückwärts auf der Autobahn: Lkw-Fahrer kollidiert mit Autofahrerin auf der A5 bei Karlsruhe

Weil ein 49-jähriger Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 14 Uhr auf der A5 an der Ausfahrt in Richtung Grötzingen rückwärts fuhr, verursachte er einen Unfall mit einer hinter ihm haltenden Autofahrerin.

"Der 49-Jährige nahm nach derzeitigem Ermittlungsstand die falsche Ausfahrt. Als er seinen Fehler bemerkte, legte er den Rückwärtsgang ein. Offensichtlich bemerkte er wohl ein hinter ihm haltenden Pkw nicht und stieß mit diesem zusammen. Hierbei wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro", erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

