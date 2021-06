Rotlicht missachtet: Auto zwischen Straßenbahn und Verkehrsschild eingeklemmt

Weil er das Rotlicht an einer Kreuzung in der Daxlander Straße in Karlsruhe missachtet hatte, ist am Samstagmorgen ein 50-jähriger Autofahrer mit einer Straßenbahn kollidiert.

Trotz einer Notbremsung konnte der Fahrer der Straßenbahn einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Auto wurde anschließend noch einige Meter weitergeschoben und schließlich zwischen der Bahn und einem Verkehrszeichen eingeklemmt. Laut Polizeiangaben musste der 50-jährige Fahrer von der Berufsfeuerwehr befreit werden. Er wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Daxlanden: Auto und Tram kollidieren



