Rettungskräfte im Großeinsatz: Person am Baggersee in Stutensee-Staffort vermisst

Am Baggersee in Stutensee-Staffort ist ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zu beobachten. Suchtrupps zu Land, zu Wasser und in der Luft sind seit einigen Stunden auf der Suche nach einer vermissten Person.

"Es begann damit, dass eine herrenlose Thermosflasche am Ufer des Baggersees in Stutensee-Staffort gefunden wurde", sagt Edgar Geißler, Pressesprecher der Feuerwehr des Landkreises Karlsruhe. "Nach Zeugenaussagen war um 11 Uhr noch eine Person an der Stelle zu sehen, wo die Flasche gefunden wurde. Diese Person wird jetzt vermisst." Die Feuerwehr des Landkreises Karlsruhe durchsucht das Wasser nach der vermissten Person. Bild: Thomas Riedel Über die integrierte Leitstelle wurde in Reaktion die örtliche Feuerwehr von Stutensee zur Personenrettung alarmiert. "Wir kamen mit Schlauchbooten sowie Rettungsbooten der DLRG, um die Person im Wasser zu finden. Am Ufer sind Suchtrupps der Feuerwehr zu Fuß unterwegs", so Geißler. Auch die Luft werde mithilfe der Polizei abgesucht: "Derzeit sondiert ein Hubschrauber das Gebiet um den Baggersee von oben aus." Gefunden sei die Person derzeit noch nicht. Rettungseinsatz: Person an Stafforter Baggersee vermisst Rettungsaktion Baggersee Stutensee-Staffort



