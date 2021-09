Raum ohne Autos: Zum 16. mal findet der Karlsruher Park(ing) Day statt

Die Zahl der Autos in Karlsruhe zu reduzieren ist eine Forderung, die mittlerweile von vielen Seiten zu hören ist - so auch von den Organisatoren des Karlsruher Park(ing) Day. Daher soll diese dezentrale Veranstaltung am 17. September zum 16. Mal in der gesamten Stadt Veranstaltungen anbieten.

Wie jedes Jahr am dritten Freitag im September findet auch am 2021 der Karlsruher Park(ing) Day statt. Ziel sei, die Flächennutzung im Stadtgebiet weiterzuentwickeln und vor allem auf die Möglichkeit hinzuweisen, die Zahl an Autos deutlich zu reduzieren. Das berichten die Organisatoren des Park(ing) Day in einer Pressemitteilung. An insgesamt 34 dezentralen Stationen in der ganzen Stadt sollen vom frühen Nachmittag bis schätzungsweise 20 Uhr auf das Potenzial eines autofreien Karlsruhes hingewiesen werden. Hierfür werden künstlerische, aktionistische oder auch kulturelle Events stattfinden.

