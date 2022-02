Rathaus und andere Gebäude in ukrainischen Nationalfarben: Karlsruhe zeigt Solidarität mit Kriegsbetroffenen

Am Freitagabend erstrahlte das Karlsruher Rathaus auf dem Marktplatz erstmals in den Farben der ukrainischen Flagge. Wie die Stadt mitteilt, möchte man so seine Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen. Das Rathaus soll auch künftig in den Abend- und Nachtstunden in den Farben der Fahne leuchten.

"Was wir längst für Geschichte hielten, ist mit einem Schlag grausame Realität geworden, ein Krieg in Europa. Dies macht uns zutiefst betroffen und besorgt", sagt Karlsruhes Oberbürgermeister in einer Pressemitteilung der Stadt. Zugleich werde deutlich, welch hohes Gut der Frieden sei. Daher "wollen wir uns als Kommunalpolitiker weiterhin mit allen Kräften für die Erhaltung des Friedens einsetzen". Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Angriff durch Russland: Karlsruhe solidarisiert sich mit Ukraine - Kippt jetzt die Verbindung zur Partnerstadt Krasnodar? So wird vor dem Rathaus neben der ukrainischen Flagge auch die Fahne der internationalen Vereinigung "Mayors for Peace" gehisst. Sehr erfreut zeigt sich der Oberbürgermeister, dass weitere Karlsruher Institutionen ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden. Auch das Badische Staatstheater schließt sich mit einer blau-gelben Illumination des Bühnenturms an. Bildergalerie: Das Rathaus erstrahlt in den Farben der Ukraine Karlsruher Rathaus leuchtet in ukrainischen Farben



