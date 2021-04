Protest vor dem türkischen Konsulat in Karlsruhe: "Es tut weh, dass die Frauen nicht reagieren"

Das türkische Generalkonsulat in Karlsruhe wurde heute Schauplatz einer ganz eigenen Art des Protestes. So legten Vertreter der Gruppe "Amnesty International" 301 rote Rosen vor dem Gebäude nieder. Der Grund: Der Austritt des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan aus der Istanbul-Konvention. Der Austritt soll ohne parlamentarischen Beschluss vonstatten gegangen sein. Dazu äußern wollte sich von den Mitarbeitern niemand - auch die Frauen, die dort arbeiten, schwiegen.

Die Istanbul-Konvention besteht seit 2011 und soll Frauen in 45 Staaten vor (häuslicher) Gewalt schützen. Darunter: Die Türkei, bis Staatspräsident Erdogan am 20. März den Austritt des Landes aus der Konvention verkündete. Damit entfällt dem Land die Verpflichtung, Schutzmaßnahmen für diese Zielgruppe zu erreichen, woraufhin sich Protest breitmachte - auch in Karlsruhe.

So haben sich heute Nachmittag, zwischen 15.30 und 18 Uhr, einige Mitglieder der Organisation "Amnesty International" vor dem türkischen Generalkonsulat versammelt, um dort 301 rote Rosen niederzulegen.

Die Rosen stehen für die Todesopfer

Aber warum 301 rote Rosen? "Weil im vergangenen Jahr mehr als 300 Frauen in der Türkei durch häusliche Gewalt ermordet wurden", erklärt Michael Schlachter, einer der Gruppensprecher von "Amnesty International". Die Dunkelziffer soll sogar noch höher sein, was durch die eine einzelne Rose nochmal symbolisch verdeutlicht werden soll.

Bild: Verena Müller-Witt

Die Versammlung war für rund 40 Personen von der Stadt Karlsruhe genehmigt worden, was durch einige Polizisten beaufsichtigt wurde. Das Konsulat selbst war nicht über das Vorhaben informiert. Das Ziel: " Dass sich mehr Menschen sich für Menschenrechte einsetzen, insbesondere für die Rechte in der Türkei und, dass die Frauenrechte dort mehr beachtet werden", erklärt Matthias Lerche.

Keine Reaktion seitens des Konsulats

Das türkische Konsulat selbst soll bisher noch nicht auf den Protest reagiert haben. "Die schauen sich an, was wir hier machen, aber reagiert haben sie noch nicht", erzählt Schlachter weiter. Auch auf Anfrage von ka-news.de möchte sich kein Mitarbeitenden vor Ort zu der Protestaktion äußern, reagieren genervt auf die Aktion. Einige nutzen sogar den Hinterausgang des Geländes, um nicht mit den Protesten oder der Presse konfrontiert zu werden.

Bild: Verena Müller-Witt

Selbst Frauen sollen sich geweigert haben, mit der Organisation zu kommunizieren. "Da macht man für die türkischen Frauen was und die beachten einen nicht mal. Das hat schon ein bisschen weh getan", sagt Zafer Damci, einer der Protestierenden gegenüber ka-news.de. "Aber vielleicht brauchen sie diese Neutralität wegen ihrem Beruf."

Letzteres sieht auch die Polizei als Grund für die verhaltenen Reaktionen der Mitarbeiter an. "Sowie ich mich hier neutral verhalte, tun die das auch da drinnen", erklärt einer der Beamten.