Prost, Karlsruhe! Unter diesen Regeln findet Ende August die Bierbörse statt

Die aktuelle Corona-Verordnung hat es möglich gemacht: Die Karlsruher Bierbörse kann vom 27. bis 29. August wie geplant im Schlossgarten stattfinden. Das bestätigen nun die Veranstalter in einer Pressemeldung. Doch wie bei jedem größeren Event werden auch hier wieder einige Corona-Regeln gelten.

So soll etwa die Veranstaltungsfläche im Schlossgarten komplett umzäunt und die Besucheranzahl begrenzt werden, erklären die Veranstalter. "Es gibt ausreichend frei wählbare Sitzplätze und Stehtische mit entsprechenden Abständen in den Biergärten." An den Sitzplätzen und Stehtischen werden keine FFP2-Masken benötigt, auf der restlichen Fläche gilt aber die Maskenpflicht.#

Zahl der Bier-Stände ist gesunken

Aufgrund der Vorgaben seien in diesem Jahr ebenfalls weniger Bier-Stände mit von der Partei als noch in den Vorjahren. Zudem werde es keine Bühnen geben, "aber in den großen Biergärten wird Musik von den Ständen angeboten".

Aufgrund "des erheblichen Mehraufwandes und zur Sicherung der allgemeinen Vorgaben" müssen Besucher in diesem Jahr einen Eintrittspreis von drei Euro pro Person bezahlen. Die begrenzten Tagestickets müssen dabei online vorab erworben werden und gelten zum einmaligen Zutritt zu der Veranstaltung.

Ticket-Verkauf startet am Montag

Der Ticket-Verkauf startet laut Veranstalter am Montag, 23. August. Wo genau die Karten erworben werden können, wolle man am Samstag, 21. August, unter anderem über www.bierboerse.com und über die sozialen Netzwerke bekanntgeben.

Auf dem Veranstaltungsgelände selbst müssen sich Besucher am Eingang über die Luca-App registrieren. "Um den Einlass zügig zu gestalten, bitten wir die Besucher, die App bereits vorab zu laden", heißt es in der Meldung. Ein Corona-Test sei nicht erforderlich. Die Bierbörse hat am Eröffnungstag von 17 bis 24 Uhr, samstags von 15 bis 1 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

