"Pride must go on": Am Samstag färbt der CSD die Karlsruher Innenstadt wieder bunt

Liebe kennt kein Geschlecht, sagt man. Um das zu feiern, kommen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Menschen in Karlsruhe zum Christopher Street Day (CSD) zusammen. Unter dem Motto "The Pride must go on" zieht die Demo-Parade am Samstag, 5. Juni, ab 14 Uhr durch die Straßen der Fächerstadt.

"Wir wollen bei der Veranstaltung die Unterdrückung queerer Menschen in weiten Teilen der Welt, auch in Europa, im Blick behalten. Wir erleben in vielen Ländern eine regelrechte Rück-Abwicklung von sicher geglaubten Menschenrechten und wollen uns dem entgegenstellen, wollen aufmerksam machen und sensibilisieren für die Nöte vieler Minderheiten", schreiben die Veranstalter auf ihrer Website. CSD wird live übertragen Die Parade soll am Samstag am Schlossplatz starten und eine Schleife quer durch die Innenstadt zum Rondellplatz und entlang der Kaiserstraße ziehen. Starten soll die Veranstaltung um 14 Uhr. Im vergangenen Jahr musste die Parade erstmals wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Um den Corona-Auflagen gerecht zu werden, werde nur einer bestimmten Anzahl an Personen die Teilnahme gestattet, so die Veranstalter. Weiterhin gelte wie gewohnt Abstands- und Maskenpflicht sowie ein Alkoholverbot während der gesamten Veranstaltung. Wer bei der Parade zusehen möchte, werde zusätzlich gebeten, am Straßenrand zu bleiben. Im Anschluss an die Parade soll eine Kundgebung am Schlossplatz stattfinden, das alljährliche Familienfest fällt coronabedingt aus. Die Demo-Parade und die Kundgebung sollen zudem online auf Youtube, Facebook und der Website des CSD Karlsruhe im Live-Stream übertragen. CSD-Parade in Karlsruhe 2019



