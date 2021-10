Polizeieinsatz am Obdachlosenheim Neureut: 57-Jähriger bedroht Mitarbeiterin mit dem Tod

Weil ein alkoholisierter Mann eine Mitarbeiterin des Obdachlosenheimes in Neureut mit dem Tod bedrohte, wurde am Mittwochmorgen ein größerer Polizeieinsatz ausgelöst. Der Grund: Nach Aussage des wohnsitzlosen Mannes soll er einen Revolver bei sich getragen haben und wolle am nächsten Tag mit einer Handgranate kommen. Der Mann wurde infolge des Einsatzes verhaftet. Ein Revolver oder eine Handgranate konnten bei der anschließenden Durchsuchung aber nicht festgestellt werden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Demnach soll gegen 10.20 Uhr der Polizei mitgeteilt worden sein, dass ein 57-Jähriger eine Mitarbeiterin des Obdachlosenheimes in Neureut verbal mit dem Tode bedroht habe. Anschließend habe sich der Mann im Aufenthaltsraum des Heims aufgehalten. Der alkoholisierte Mann soll dann gegen 11.25 Uhr das Wohnheim verlassen haben und konnte daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Polizeieinsatz Obdachlosenheim Neureut

"Im Rahmen der Durchsuchung seiner Person und seines Rucksackes konnten weder ein Revolver noch eine Handgranate aufgefunden werden. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen, an denen 34 Beamte beteiligt waren, konnten daraufhin beendet werden", heißt es in der Mitteilung weiter.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden