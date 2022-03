Polizei sucht Zeugen: Vier junge Männer überfallen eine Discounter-Filiale in Walzbachtal-Jöhlingen

Gegen Abend des vergangenen Freitags wurde eine Discount-Filiale in Walzbachtal-Jöhlingen im Landkreis Karlsruhe überfallen. Die Täter konnten unerkannt mit dem Geld aus der Kasse fliehen. Bei der Aufklärung des Falls bittet die Polizei um Mithilfe.

Kurz vor Ladenschluss um 21.00 Uhr betraten am Freitagabend vier junge Männer eine Discounter-Filiale in der Jöhlinger Straße, so eine Pressemitteilung der Polizei. Während sich eine Person zum Backwarenbereich begab und eine Angestellte bat, ihm beim Brot schneiden behilflich zu sein, gingen zwei seiner Begleiter zum Kassenbereich, um dort Waren zu bezahlen. Der junge Mann bei den Backwaren nahm die 63-jährige Angestellte in den Würgegriff und führte sie zum Kassenbereich.

(Symbolbild) Bild: fotolia: Rommel Canlas

Seine beiden Begleiter überwältigten dort zeitgleich eine 21 Jahre alte Kassiererin und forderten sie auf, die Kasse zu öffnen. Da dies den geschockten Angestellten nicht schnell genug gelang, kam ein vierter Täter hinzu, der die Kasse öffnete und einen niederen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Kasse entnahm. Zusammen mit der Beute flüchteten die vier Täter aus der Filiale in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen zum Tatgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Tel.: 0721/666-5555 zu melden. Die vier Täter werden wie folgt beschrieben: alle männlich, um die 18 Jahre alt, 1,70 - 1,80 m groß, alle schlanke Figur und südländisches Aussehen, sprachen Deutsch