Polizei sucht Zeugen: Bargeld aus Gaststätte am Karlsruher Hauptbahnhof gestohlen

Am Montagmorgen, zwischen Mitternacht und 7.45 Uhr, haben sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte am Karlsruher Bahnhofsvorplatz verschafft und Bargeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 100 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe haben die Einbrecher in der Zeit von Mitternacht bis Montagmorgen, 07.45 Uhr, eine Zugangstüre aufgehebelt und seien so in die Innenräume gelangt.

Dort sollen sie einen Geldschrank geöffnet und mehrere hundert Euro Bargeld an sich genommen haben. Der angerichtete Sachschaden belaufe sich ebenfalls auf einige hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 / 6663411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.