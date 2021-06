Polizei bittet um Hinweise: Drei Männer gehen am Durlacher Bahnhof auf 36-Jährigen los

Am Mittwoch, gegen 00.45 Uhr, ist ein 36-Jähriger am Durlacher Bahnhof von drei Männern verprügelt und beraubt worden. Die Polizei Karlsruhe bittet nun per Pressemitteilung um Zeugenhinweise.

Opfer eines Raubes sei am frühen Mittwochmorgen ein 36-Jähriger am Bahnhof Durlach geworden. Nach seinen Angaben habe er sich gegen 00.45 Uhr bei den Bushaltestellen aufgehalten und sei unvermittelt von drei Männern angegangen worden. Diese hätten ihn zunächst geschlagen und getreten. Im Anschluss sei ihm der Rucksack, in dem sich persönliche Gegenstände und Papiere befanden, entrissen worden. Anschließend flüchteten die Männer. Sie wurden als zirka 175 cm groß, mit dunklen Haaren beschrieben. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf die Angreifer geben könne, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

