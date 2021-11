Parfum-Raub in Karlsruhe: Hälfte eines Räuber-Duos wird auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr wurden zwei Männer dabei beobachtet, wie sin in einer Drogeriefiliale in der Kaiserstraße Parfum im Wert von mehreren hundert Euro entsicherten und einsteckten. Im Anschluss entfernten sich beide Männer aus dem Verkaufsraum ohne die Ware zu bezahlen. Einer der Männer konnte an die Polizei übergeben werden.

"Einer der beiden Tatverdächtigen konnte von einem Mitarbeiter gestellt und in eine separate Räumlichkeit zurück zur Drogerie verbracht werden. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde hinzugerufen. Der 23-jährige Tatverdächtige unternahm einen Fluchtversuch, welcher jedoch von dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes abgewehrt werden konnte. Beide Männer zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Im Anschluss beleidigte und bedrohte der 23-Jährige den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Schließlich konnte der Tatverdächtige an eine Polizeistreife übergeben werden. Weitere Ermittlungen dauern an", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung.

