Obdachloser Reiner Laskowski vermisst: Polizei vermutet Aufenthalt in der Region Karlsruhe und Rastatt

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil fahndet derzeit nach dem 59-Jährigen Reiner Laskowski, der zuletzt am 5. Mai in Baiersbronn-Klosterreichenbach, unweit der S-Bahn Haltestelle in Richtung Rastatt, gesehen wurde. Der Mann ist wohnsitzlos und könnte sich inzwischen in der Region um Gaggenau, Bischweiler, Rastatt, Durmersheim, Karlsruhe-Ettlingen und Karlsbad aufhalten. Laskowski war zuvor überwiegend im Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs. Die Polizei schließt nicht aus, dass Reiner Laskowski Opfer einer Straftat geworden sein könnte.

Da bisherige Ermittlungen zu seinem Aufenthaltsort negativ ausfielen, wendet sich die Polizei Offenburg in einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit. Personenbeschreibung: Reiner Laskowski hat eine ungepflegte Erscheinung, eine kräftige Statur, ist etwa 1,80 Meter groß, hat lange, weißgraue Haare und einen langen Bart. Wer Hinweise geben kann, solle sich bitte unter Tel. 07721-6010 an die Polizei Villingen-Schwenningen oder an jede andere Polizeidienststelle.

