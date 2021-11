Polizei gibt Entwarnung: Notruf in Baden-Württemberg größtenteils wieder erreichbar

Die Notrufnummern 110 und 112 sind in Baden-Württemberg größtenteils wieder erreichbar. Nur noch wenige Landkreise berichten noch von Ausfällen, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstagmorgen mitteilte. Aktuell betroffen seien noch die Landkreise Ostalbkreis, Lörrach, Ravensburg, Bodenseekreis, Rems-Murr-Kreis und Schwäbisch Hall. Die Ursache der Störung war noch unklar. Insgesamt waren die Nummern fast zwei Stunden lang am Morgen nicht erreichbar.

In den frühen Morgenstunden des 11. Novembers kam es zu einem bundesweiten Ausfall der Notrufnummern 110, 112 und 19222, wie der SWR berichtet. Ab 7 Uhr seien die Nummern allerdings wieder erreichbar gewesen, wie die Karlsruher Polizei bestätigt. Die genaue Ursache des Ausfalls sei derzeit nicht geklärt.

