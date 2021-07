Neue Verkehrsführung für Rad- und Autofahrer: VBK erneuert Gleise in der Karlsruher Waldstadt

Wie die Verkehrsbetreibe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung bekanntgeben, werden ab Montag, 12. Juli, bis Donnerstag, 29. Juli, Gleisarbeiten in der Karlsruher Waldstadt durchgeführt. Betroffen sind die Gleise zwischen den Haltestellen Osteroder Straße und Europäische Schule. Während der Maßnahme wird der Streckenabschnitt zwischen Europäischer Schule und der Wendeschleife Jägerhaus für den Bahnverkehr der Tramlinie 4 gesperrt. Die VBK richten für die Fahrgäste einen Schienenersatzverkehr ein. Durch die Baumaßnahme ergeben sich auch Änderungen für den Autoverkehr. Schulstraßenbahnen und -Busse der Europäischen Schule sind davon nicht betroffen.

Während der Baumaßnahme verkehrt die Tramlinie 4 aus Richtung Karlsruhe Innenstadt nur bis zur Haltestelle Jägerhaus. Der SEV verkehrt zwischen Waldstadt Zentrum und Europäischer Schule als Buslinie 14 im 20-Minuten-Takt.

Von Montag bis Freitag verkehren die Fahrten der Buslinie 31 ab Waldstadt Zentrum weiter als SEV-Linie 14 zur Europäischen Schule. Außerhalb der Betriebszeiten der Buslinie 31 (montags bis freitags ab 20.30 Uhr und am Wochenende) soll ein Kleinbus eingesetzt werden.

Alle Fahrten der Buslinie 30 beginnen und enden an der Haltestelle Elbinger Straße West. Auch Fußgänger und Radfahrer sollen um das Baufeld herumgeleitet werden. Das Europaviertel bleibt während der Baumaßnahme jedoch weiterhin erreichbar.

Im Zuge der Gleisbauarbeiten muss die Durchfahrt der Landesstraße L 604/Theodor-Heuss-Allee auf Höhe der Albert-Schweitzer-Straße – diese bildet die Zufahrt in das Areal um die Europäische Schule – gesperrt werden.

L604 wird komplett gesperrt

Der Streckenabschnitt zur Europäischen Schule ist ab Montag nicht befahrbar, da die L604 für die Erneuerung der Gleise im Baustellenbereich komplett gesperrt werden soll. Das führt wiederum zu einer "temporär veränderten" Verkehrsführung für Autofahrer.

"Vom Wildparkstadion beziehungsweise aus der Waldstadt kommend, können Autofahrer von der Theodor-Heuss-Allee nur in die L 604 in Richtung Eggenstein abbiegen, von Eggenstein kommend kann nur Richtung Karlsruhe Zentrum gefahren werden", heißt es in der Pressemitteilung.

Sperrung L604 Waldstadt

Im Kurvenbereich der L 604 werden auch die Stadtwerke Karlsruhe im Rahmen der Sperrung eine Arbeitsstelle einrichten, die zu einer Fahrbahnverengung mit Ampelregelung führen wird. Der Grund: Die Stadtwerke führen hier vorbereitende Arbeiten für einen weiteren Standort des künftigen Verkehrsleitsystems des Tiefbauamtes durch.

Das Wohngebiet um die Europäische Schule ist über die L 560/Gustav-Heinemann-Allee beziehungsweise von Büchig kommend als Sackgasse angebunden.