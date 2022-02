Neue Technologien aus Karlsruhe: fokus.energie nimmt acht neue Projekte auf

Für eine Energiewende braucht es neue Ideen - da sind sich Forschung und Wirtschaft weitgehend einig. Doch wie diese Ideen aussehen, ist noch immer Sache der Innovatoren. Diese möchte die Initiative fokus.energie weiter fördern, weshalb sie nun acht neue Start-ups in ihr Finanzierungsprogramm aufnimmt

Ob in Sachen Energiespeicher, Mobilitätswende, Wärmewende, höhere Energieeffizienz oder Energieversorgung - die Initiative fokus.energie sei für all diese Gebiete offen, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt. So konnte sie nun zu Beginn des Jahres 2022 im Rahmen des Programmes "Team Development" gleich acht neue Projekte in ihren Kader aufnehmen.

Diese seien verschiedensten Disziplinen dienlich, von der Weiterentwicklung von Sonnen- und Windkraft bis hin zur umweltfreundlichen Erneuerung von Batterien. Die Projekte können durch fokus.energie nun mit sowohl finanzieller als auch entwicklungstechnischer Hilfe rechnen.

Alle neuen Start-ups im Überblick: