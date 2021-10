Nächtliche Wartungsarbeiten: Messetunnel Rheinstetten muss gesperrt werden

Wegen Wartungsarbeiten muss der Messetunnel bei Rheinstetten in der kommenden Woche in der Nacht von Montag, 11. Oktober, auf Dienstag, 12. Oktober, voll gesperrt werden. Autofahrer werden in dieser Zeit über die Landesstraße 566 umgeleitet. Das gab das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.

Im Zuge der Kreisstraße 3581 bei Rheinstetten – Forchheim – Silberstreifen muss zwischen Montag, 11. Oktober und Dienstag, 12. Oktober, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 05.30 Uhr, der Messetunnel für den Verkehr voll gesperrt werden. Ab Dienstagvormittag. 12. Oktober, ab 05.30 Uhr ist der Tunnel wieder regulär befahrbar. Die Umleitungsstrecke über die Landesstraße 566 ( Ettlinger Weg) ist ausgeschildert.

