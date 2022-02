Nachdem die Polizei vor eineinhalb Monaten eine Nachricht veröffentlichte, dass ein Mann aus Karlsruhe vermisst sei, wurde die gesuchte Person nun tot aufgefunden.

Der bereits seit Januar vermisste 53-Jährige wurde am 10. Februar in Ludwigshafen am Rhein tot in einem Gewässer aufgefunden. Durch eine im Anschluss durchgeführte Obduktion konnte der Mann identifiziert werden. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.