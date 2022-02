Nach Sturz in Kanal: 31-Jähriger aus Philippsburg wird seit Samstag vermisst

Nach einem Sturz in den Rheinniederungskanal bei Philippsburg wird ein 31 Jahre alter Mann vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann am frühen Sonntagmorgen versucht haben, einen Abfallsack in dem Kanal zu entsorgen.

Dafür fuhr er mit dem Auto gemeinsam mit einem 28-Jährigen auf eine Brücke über dem Kanal. Dort stieg er aus, kletterte über die Brüstung und verlor den Halt. Im Rahmen der eingeleiteten Such- und Rettungsmaßnahmen wurde zunächst der Brückenbereich und der Kanal abgesucht. Aufgrund der starken Strömung wurde die Suche auf den Altrhein ausgeweitet. Da der 31-Jährige bis zum Samstagmittag nicht gefunden worden war, wurde die Suche zunächst eingestellt. Es waren Feuerwehr, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Taucher der Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suchmaßnahmen wurden am Montag fortgesetzt.

