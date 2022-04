Nach Streit vor Supermarkt in Karlsruhe: Mann bedroht mehrere Personen mit Messer

Am Mittwochabend kam es in der Forststraße in Rintheim zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Ein Mann soll dabei seine Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben, er wurde anschließend von der Polizei festgenommen.

"Aus bislang unbekannten Gründen hatte sich gegen 18.20 Uhr vor einem Einkaufsmarkt ein Handgemenge zwischen mehreren Personen ereignet. Im weiteren Verlauf zog ein 53-Jähriger offenbar ein Klappmesser und schwang damit bedrohlich um sich. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Eine Begleiterin des Mannes nahm sodann das Messer an sich. Beide verließen dann scheinbar die Örtlichkeit", erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Zeugen konnten der Polizei den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters mitteilen. Dieser hatte sich zwischenzeitlich in seine Wohnung zurückgezogen, wo ihn mehrere Beamte vorläufig festnahmen. Auch das mutmaßlich eingesetzte Messer konnte aufgefunden und beschlagnahmt werden. Alle Bilder zum Einsatz: Mann mit Messer bedroht Menschen in Rintheim



