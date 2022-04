Nach Start der Kombilösung in Karlsruhe: Wann kommt der Badische Greif zurück auf den Europaplatz?

Ziemlich genau drei Monate ist der neue Stadtbahntunnel in Karlsruhe nun in Betrieb. Der Badische Greif - der einst über den Europaplatz wachte - ist bisher aber noch nicht zurückgekehrt. Das soll auch noch einige Zeit dauern, wie auf Nachfrage der Redaktion klar wird.

Lange war der Europaplatz die Heimat des Badischen Greifs, doch mit den Baustellen zur Karlsruher Kombilösung musste er seinen Platz - den er seit 1925 innehatte - räumen und nach Ende der Bauarbeiten wiederzurückkehren. Nach dem Umzug vor das Prinz-Max-Palais musste die einen Tonnen schwere Steinskulptur im Oktober 2021 auch diesen Platz räumen und wird seither in einem Depot aufbewahrt.

Der Greif kommt, aber wann?

Nun ist der Stadtbahntunnel unter der Kriegsstraße seit Dezember 2021 in Betrieb. Die versprochene Rückkehr des Steinvogels steht aber weiterhin aus. Grund dafür ist die geplante Neugestaltung der Kaiserstraße und des Europaplatzes, wie die Karlsruher Schieneninfrastrukturgesellschaft (Kasig) auf Anfrage von ka-news.de mitteilt.

Der badische Greif wird vor dem Prinz-Max-Palais abgestellt. Bild: (lub)

"Der Greif kommt - ganz sicher, das steht auch fest", so Kasig-Pressesprecher Achim Winkel in einem schriftlichen Statement gegenüber ka-news.de. Doch bis es so weit ist, wird noch einige Zeit dauern.

"Um den Greif und seine rechteckige Säule auf ihrem Fundament in der richtigen Höhe über der Oberfläche des Europaplatzes zu positionieren, müssen die (Wieder-)Erbauer des Denkmals zunächst einmal die Höhe des künftigen, umgestalteten Europaplatzes beziehungsweise dessen Pflasterbelag kennen. Dadurch wird erreicht, dass die Pflasterung später weder zu hoch noch zu tief am Fundament anliegt", so Winkel weiter.

Bis zum Ende der Ausstellung "Der Krieg daheim. Karlsruhe 1914-1918", die bis zum 26. Oktober dauert, wacht der Badische Greif nun im Vorgarten des Prinz-Max-Palais. Bild: (lub)

Die Planungen zum neuen Europaplatz würden aktuell laufen, seien aber komplex, da nicht nur der Belag des Platzes erneuert werde, sondern auch die Haltestelle "um die Ecke" wandern würde und einiges mehr.

"Sobald das planerisch abgeschlossen ist, kann mit dem Fundamentbau begonnen werden - um dann darauf die Steine für die Säule und ganz oben den Greif zu setzen", erklärt Winkel. Je nach Dauer der Planungen soll der Greif 2023 spätestens 2024 wieder über dem Europaplatz thronen.