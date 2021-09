Nach langer Corona-Pause: Offerta öffnet dieses Jahr wieder ihre Pforten

Es ist wieder offerta-Zeit: Vom 30. Oktober bis zum 7. November öffnet die Einkaufs- und Erlebnismesse in den Karlsruher Messehallen ihre Pforten. Auch 2021 steht die offerta im Zeichen der vier Themen Freizeit, Bauen, Lifestyle und Markthalle.

"Die Freude über das Wiederaufleben der offerta im Jahr 2021 ist bei unseren Ausstellern sowie in unserem gesamten Team sehr groß", sagt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe in einer Pressemitteilung "In engem Austausch mit unseren Ausstellern haben wir eine offerta konzipiert, die mit einem umfassenden Sicherheits- und Hygienekonzept die Messehallen im Sinne eines Re-Starts wieder mit Leben füllt und jeweils an die aktuellen Verordnungen angepasst werden kann."

Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Im Außenbereich zwischen den Hallen bieten die Veranstalter in diesem jahr einen PS- und Nervenkitzelbereich. "Hier reicht das Angebot von der offerta Motorwelt im Innenhof Süd mit Kinderquads, Wheelies und Stunt Funk Motorshow über einen Test-Parcours für die neuesten Fahrrad- und E-Bike Modelle im Innenhof Nord bis hin zu offerta Action im Freigelände Nord mit einer Hüpfburg-Landschaft", erklärt die Messe weiter.

Gemütlicher gehe es dagegen im Atrium zu, wo sich der Biergarten befindet. Dieser lädt zu einer Erholungspause vom Einkaufsbummel ein. Unter freiem Himmel können Besucher das kulinarische Angebot nutzen und sich mit süßen und deftigen Mahlzeiten stärken.

Die offerta findet unter Berücksichtig der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt.