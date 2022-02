Nach Kritik an neuem System: KVV bespricht Alternativen zu digitalen Fahrkarten

Am gestrigen Montag traf sich der Aufsichtsrat des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV), um nach der Kritik einiger Bürger an ihren neuen Tarifsystemen Lösungen zu erarbeiten. Dabei ginge es unter anderem um die Einführung analoger Alternativen zu den neuen digitalen Angeboten.

Man wolle die Kritik an der Abschaffung der Stempelkarten sowie der Einführung neuer digitaler Fahrkartenoptionen nicht ignorieren, heißt es in einer Pressemitteilung der KVV. Aus diesem Grund habe sich der Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes am Montag, 21. Februar, mit dem Geschäftsführer Alexander Pischon getroffen, um Lösungen zu erarbeiten.

Alexander Pischon, kaufmännischer Geschäftsführer des Karlsruher Verkehrsverbundes. Bild: Lars Notararigo

Die besprochenen Möglichkeiten beliefen sich beispielsweise auf die Einführung eines Chipkartensystems - sogenannter Smartcards. Ebenso der Vorverkauf neuer Einzelfahrkarten, die entweder auf ein festgesetztes Datum terminiert werden sollen oder vom Fahrgast selbst handschriftlich entwertet werden könnten. Auch über eine tarifliche Optimierung der KVV.luftlinie-App wurde diskutiert. Konkrete Entscheidungen sollen aber erst in der Vorstandssitzung am 11. März getroffen werden.