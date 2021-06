Nach Karlsruher Schienen-Fiasko: Auf dieser Strecke rollen die Bahnen ab Mittwoch wieder

Nach dem Schienen-Debakel in Karlsruhe gehen die Aufräum- und Reparaturarbeiten der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) weiter. Nun kann am Mittwoch ein weiterer Streckenabschnitt wieder in Betrieb genommen werden.

Gute Nachrichten für Karlsruher Bahnfahrer: Ab dem 30. Juni wird der Streckenabschnitt in der Brauerstraße wieder in Betrieb gehen. "Somit können die Trambahnen der Linie 2 wieder regulär zwischen den Haltestellen Arbeitsagentur, ZKM, Ebertstraße und Hauptbahnhof verkehren", schreiben die VBK in einer Pressemitteilung. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Schienen-Fiasko in Karlsruhe: Fugenguss-Experte sieht Materialfehler als Ursache "Da auf dem Abschnitt in der Brauerstraße Rasengleis verlegt ist, konnten wir hier nur sehr eingeschränkt schweres Gerät für die maschinelle Reinigung einsetzen. Das hat die Arbeiten sehr aufwendig gemacht", so Christian Höglmeier, der bei den VBK den Unternehmensbereich Infrastruktur leitet. Der Schienenersatzverkehr (SEV), der für die Fahrgäste temporär eingerichtet worden war, werde dann wieder eingestellt und das Betriebskonzept für den Tramverkehr in Karlsruhe entsprechend angepasst. So fahren die Bahnen ab Mittwoch Alle VBK-Tramlinien (mit Ausnahme des Streckenabschnittes Klinikum - Knielingen-Nord) fahren wieder auf ihrem regulärem Linienverlauf nach dem Liniennetzkonzept der Bauphase drei

Die Tram-Kombilinie 2/6 wird wieder auf die beiden regulären Linienwege der Linien 2 und 6 aufgeteilt

Die Linie 2 wird ab der Yorckstraße über die Moltkestraße (Franz-Lust-Straße) zur Wendeschleife Haus Bethlehem umgeleitet.

Der SEV Moltkestraße – Knielingen-Nord wird auf den geänderten Fahrweg der Linie 2 angepasst

Alle VBK-Tramlinien verkehren aufgrund der weiterhin eingeschränkten Fahrzeugkapazitäten weiterhin nach dem Ferienfahrplan, das bedeutet: Linie S2: keine Eilzug-Fahrten Linien 3 und 4: keine Schulfahrten, zudem wird der Streckenabschnitt Jägerhaus bis Europäische Schule nur alle 20 Minuten bedient Linie 5: verkehrt auch tagsüber nur im 20-Minuten-Takt Linie 8: Schulfahrt zum Beginn der zweiten Schulstunde entfällt

Die Stadtbahnen der AVG verkehren bereits seit dem 24. Juni wieder regulär Strecke Knielingen-Nord - Städtisches Klinikum bleibt weiter gesperrt "Die VBK können ihren Fahrgästen im Stadtgebiet nun wieder nahezu ihr reguläres Fahrplanangebot auf der Schiene anbieten", schreiben die Verkehrsbetriebe weiter. Einzig der Streckenabschnitt zwischen Städtischem Klinikum und Knielingen-Nord sei noch nicht für Bahnverkehr freigegeben. Der Grund: "Da hier der Verschmutzungsgrad durch die herausgelöste Bitumen-Vergussmasse besonders stark ist, dauern die Reinigungsarbeiten in diesem Teil des Karlsruher Schienennetzes auch noch die nächsten Tage an." Bild: Thomas Riedel In diesem Abschnitt werde laut VBK auch der Ursprung für die Problematik mit dem Vergussmaterial vermutet. "Deshalb führen die Verkehrsbetriebe zusammen mit Sachverständigen parallel zur Gleisreinigung Maßnahmen für eine gerichtsfeste Beweissicherung durch." Diese werde auch als Grundlage für die Arbeit von externen Gutachtern benötigt. "Bis all diese Arbeiten abgeschlossen und die Strecke wieder für den Bahnverkehr freigegeben ist, verkehrt weiterhin ein SEV zwischen Knielingen-Nord und der Moltkestraße." SEV zwischen Knielingen-Nord und Knielinger Allee/Städtisches Klinikum. Bild: Screenshot VBK Hälfte der Bahnen bisher gereinigt "Deutliche Fortschritte" gebe es zudem bei der Reinigung der beschädigten Tram- und Stadtbahnen: "Durchschnittlich ein bis eineinhalb Fahrzeuge können von den Spezialfirmen pro Tag per Trockeneis-Bestrahlung gereinigt und anschließend wieder dem Fahrbetrieb zugeführt werden", so die VBK. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe/Köln VBK- und AVG-Chef Ascan Egerer wird neuer Dezernent für Mobilität in Köln Damit sei die Hälfte der ursprünglich 50 verklebten Bahnen inzwischen wieder einsatzbereit. "Wir hoffen, dass uns bis Ende nächster Woche der größte Teil unserer Flotte wieder zur Verfügung steht", sagt Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der VBK und Albatl-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Dennoch könne es auch in den kommenden Tagen weiterhin zu Kapazitäts-Einschränkungen beim Bahnverkehr der VBK und AVG kommen. Reinigung der Karlsruher Schienen geht weiter



