Nach Epple-Vorfall - Tierschutzbund erklärt: Warum man seinen Hund im Sommer nicht allein im Auto lassen sollte

Autos werden im Sommer zur tödlichen Hitzefalle für Tiere, wenn diese dort zurückgelassen werden. Schon nach wenigen Minuten herrschen im Inneren des Autos Temperaturen bis zu 70 Grad Celsius auch im Schatten. Wenn Sie ein alleingelassenes Tier im Auto sehen, ist schnelles Handeln Trumpf. Denn es zählt jede Minute, wie uns der Deutsche Tierschutzbund erklärt.

Schon nach wenigen Minuten kann das Fahrzeug zur tödlichen Hitzefalle für Vierbeiner werden und was für viele selbstverständlich ist, scheint noch nicht bei allen Tierbesitzern angekommen zu sein.

Hitzefalle auch im Schatten

Erst kürzlich - Anfang Juni - musste die Polizei einen Hund aus einem abgestellten Auto am Epplesee in Rheinstetten befreien, nachdem der Besitzer trotz einer Lautsprecherdurchsage am See nicht auffindbar war. Es scheint logisch, niemanden in der Sommerhitze im Auto zurückzulassen, doch der Vorfall am "Epple" ist kein Einzelfall.

Hunde brauchen bei längeren Autofahrten ausreichend Wasser, frische Luft und Pausen. Bild: Jens Schierenbeck

Innerhalb weniger Minuten kann ein Auto zur tödlichen Hitzefalle für Tiere werden. Die Innentemperatur eines Pkws liegt bereits nach zehn Minuten Sonneneinstrahlung um sieben Grad über der Außentemperatur nach 30 Minuten um 16 Grad und nach einer Stunde 26 Grad höher als die Außentemperatur.

"Das gilt nicht nur in der Sommerhitze, sondern auch bei bewölktem oder schwülem Wetter ohne direkte Sonneneinstrahlung", erklärt Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund.

Das Problem von Hunden bei Hitze

Hunde können nicht schwitzen, sondern trinken oder hecheln, um ihren Wärmehaushalt zu regulieren. "Bei Temperaturen ab 28 Grad können Hunde ihren Körper aber kaum mehr durch hecheln, kühlen, was zu einer stetigen Erwärmung der Körperinnentemperatur führen kann", so Pommerening. Es reicht nicht aus, einen Spalt vom Fenster offenzulassen oder das Auto im Schatten abzustellen, denn auch bei bedecktem Himmel würde es im Auto zu heiß werden.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Fell und Schnauze unter dem Christbaum: Warum Tiere keine guten Weihnachtsgeschenke sind

Wird ein Hund im Auto zurückgelassen, muss sofort gehandelt werden: "Sauerstoffmangel, Übelkeit, Kreislaufprobleme und Kreislaufversagen führen im schlimmsten Fall zum Tod des Tieres", erklärt Pommerening weiter.

Im Notfall: Handeln dokumentieren

Entdecken man ein Tier in einem verschlossenen Auto, sollte zunächst versucht werden den Besitzer des Wagens ausfindig zu machen. Gelingt dies nicht, sollte die Polizei oder die Feuerwehr informiert werden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Lieber schnell mit aussteigen lassen - denn bei hohen Temperaturen im Auto droht Hunden dort ein Hitzschlag. Erste Anzeichen sind vermehrtes Hecheln, Unruhe oder Apathie. Bild: Robert Günther/dpa-tmn

"Wenn man die Situation als lebensgefährlich einschätzt, muss nicht auf die Polizei gewartet werden, um die Scheibe einzuschlagen", so Pommerening. Wichtig sei, das Vorgehen zu dokumentieren, etwa durch Zeugen, Bilder oder Videos, damit man im Fall einer Strafanzeige das eigene Handeln rechtfertigen und mit Beweisen belegen könne.

Unruhe, starkes Hecheln, Apathie - Anzeichen der Überhitzung

"Wer ein Tier bei Hitze im Auto zurücklässt, handelt verantwortungslos und verstößt gegen die Tierschutz-Hundeverordnung und kann daher mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden", so Pommerening.

Hunde können Hitze durch Hecheln nicht kompensieren. Auch eine heruntergelassene Scheibe hilft den Tieren nicht. Bild: Markus Scholz

In erster Linie geht es aber darum, das Tier aus dieser gefährlichen Situation zu retten. "Das Tier muss so schnell wie möglich aus der Hitze gebracht werden und braucht Wasser und Abkühlung", sagt Pommerening.

Kein Tier im Auto lassen!

Starkes Hecheln und Unruhe sind bei Hunden oft erste Anzeichen von Überhitzung. Lebensgefährliche Kreislaufprobleme können sich durch stark gerötete oder sehr blasse Schleimhäute, flache Atmung, verlangsamte Reaktionen und apathisches Verhalten äußern.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Nina Schulz betreut verlassene Haustiere: "Wenn man sein Tier schon abgeben muss, dann besser direkt ins Tierheim"

Dringende Warnsignale seien auch: Erbrechen, Gleichgewichtsstörungen, Zittern und schließlich Bewusstlosigkeit. "Wenn Symptome auftreten, die auf einen Hitzschlag deuten, muss so schnell wie möglich ein Tierarzt aufgesucht werden", so Pommerening. Doch um das Wohl der Tiere im Sommer und bei warmen Temperaturen zu schützen, warnt der Tier-Experte: "Lassen Sie keine Tiere im Auto zurück!"