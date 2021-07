Nach bewaffneten Tankstellen-Überfall in Neureut: Polizei Karlsruhe sucht diesen Mann

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in der Linkenheimer Landstraße fahndet die Polizei nun mit den Bildern einer Überwachungskamera nach dem weiterhin flüchtigen Täter.

Wie bereits berichtet überfiel ein bislang unbekannter Mann am Dienstagmittag eine Tankstelle in der Linkenheimer Landstraße, bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und erbeutete mehrere hundert Euro.

"Anschließend flüchtete er zunächst zu Fuß in Richtung des Rosenhofwegs und rannte dort über einen Waldweg in den Hardtwald. Zur Fortsetzung seiner Flucht benutze er einen roten E-Scooter und wurden zuletzt mit dem E-Scooter auf dem Gehweg im Bereich Kentuckyallee/ Teutschneureuter Allee gesehen", so die Polizei Karlsruhe.

Die Bilder der Überwachungskamera sind hier einsehbar. Hinweise zum Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe per Telefon unter 0721/666-555 entgegen.