Zehn verletzte Kinder nach Streitigkeiten bei Reizgasattacke in Durlach

Bei einer Auseinandersetzung in einem Bürogebäudekomplex in Karlsruhe sind 22 Menschen durch Reizgas verletzt worden, wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Unter den Verletzten sind auch zehn Kinder. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Hintergrund des Vorfalls dürften - laut Polizei - anhaltende Streitigkeiten über Lärmbelästigungen gewesen sein

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es bereits in der Vergangenheit wiederholt zu Auseinandersetzungen zwischen einem 43 Jahre alten Tatverdächtigen und Personen einer Religionsgemeinschaft gekommen sein. Der Beschuldigte hat auf dem gleichen Stockwerk eines Gebäudekomplexes in der Fiduciastraße Büroräumlichkeiten wie die Gemeinschaft, die dort Veranstaltungen abhält. Bild: Thomas Riedel "Da es offenbar am Sonntagnachmittag auf den Fluren wiederholt zu Lärm durch Kinder kam, folgte ein Streitgespräch zwischen dem 43-Jährigen und den Eltern der Kinder. Angeblich soll der Beschuldigte schließlich gegen 19.45 Uhr Reizgas im Flur versprüht haben, wodurch mehrere Besucher des Veranstaltungsraums über Beeinträchtigungen der Atemwege und Augen klagten. Beim Eintreffen der Polizei gaben sich insgesamt 22 Menschen, darunter 10 Kinder und ein Jugendlicher als verletzt zu erkennen. Sie wurden teilweise vom alarmierten Rettungsdienst behandelt, eine stationäre Aufnahme war zunächst nicht erforderlich", erklärt die Polizei. Der Tatverdächtige wurde in seinen Büroräumlichkeiten angetroffen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein Pfefferspray aufgefunden werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise für einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat lägen derzeit nicht vor. Reizgasattacke in Karlsruhe Durlach



Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden