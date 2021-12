Mit Machete und Messer bewaffnet: Karlsruher Polizei nimmt Mann nach Bedrohung fest

Zum frühen Mittwochmorgen wurde die Polizei von einer Frau alarmiert, die zum Opfer eines Gewaltangriffes durch ihren Lebensgefährten wurde. Als die Beamten mitsamt einem Polizeihund am Tatort eintrafen, konnten sie den Mann nur unter massiver Gegenwehr festnehmen. Im nachhinein stellte sich heraus, dass er stark alkoholisiert war.

Ein bewaffneter und gewaltbereiter 43-jähriger Mann aus Rintheim musste nach einer Streitigkeit mit seiner Partnerin unter Androhung der Schusswaffe und mit Unterstützung eines Polizeihundes in Gewahrsam genommen werden, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht.

Seine Lebensgefährtin teilte am Mittwoch gegen 06.15 Uhr über Notruf mit, dass sie Streit mit dem 43-Jährigen habe und dieser bewaffnet sei. Anrückende Polizeibeamte mit Unterstützung des Polizeihundes "Bullwei" trafen den Mann mit einer Machete und einem Messer in der Wohnung an.

Erst unter Androhung des Schusswaffengebrauchs legte der Täter seine Waffen ab. Dennoch widersetzte sich der 43-Jährige in der Folge gegen die Festnahme, hierbei wurde er vom Polizeihund "Bullwei" in den Arm gebissen. Letztlich musste er mit Handschließen geschlossen werden. Trotz Fesselung versuchte der Aggressor, die Polizeibeamten zu verletzen.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Nachdem sich der 43 Jahre alte Mann gegen Mittag wieder beruhigt hatte, kam er schließlich auf freien Fuß. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte Körperverletzung und Bedrohung rechnen.