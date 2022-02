"MirKönneNetNixMache": So wollen die Karlsruher Narren Corona trotzen und Fasching feiern

Die Karlsruher Narren des Festausschusses Karlsruher Fastnacht (FKF) werden am Samstag, 12. Februar, den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in einen Narrenbaum verwandeln. Um 11.11 Uhr soll ein kleines Programm starten. Wie im letzten Jahr halten sich die Narren an das Motto "MirKönneNetNixMache."

"Nach einer Ansprache von Oberbürgermeister Frank Mentrup werden Mia Eichsteller von der KaGe04 Durlach, Bernd Lindorf von der KG Fidelio und Michael Obert, Mitglied bei der KG Humoristika, eine gemeinsame Büttenrede halten. Untermalt wird die Einweihung von bekannten Fastnachtsliedern. Das Hygienekonzept sieht eine 2G-Regelung innerhalb der Absperrung vor. Ab ungefähr 13 Uhr beginnt der Aufbau und das Schmücken des Narrenbaums", so der FKF in einer Pressemitteilung. Bild: Needham|Mohawkvisuals Am Faschingssonntag, 27. Februar, soll dann ein kleiner Faschingsumzug auf dem Messplatz stattfinden. "S'Karlsruher Umzügle" soll den eigentlichen Umzug am Faschingsdienstag ersetzten, da dieser aufgrund der bestehenden Corona-Regeln nicht stattfinden könne. Die Veranstaltung wird umzäunt und unter 2G plus-Bedingungen stattfinden. Maximal 500 Menschen dürfen teilnehmen. "Am Fastnachtsdienstag, den 1.März, voraussichtlich um 16.31 Uhr, laufen der FKF-Präsident Michael Maier und die Präsidenten der Mitgliedsvereine vom Narrenbrunnen auf dem Kronenplatz zum Marktplatz und geben Oberbürgermeister Frank Mentrup den Rathausschlüssel zurück", so der FKF abschließend.

