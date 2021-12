Mehr Steuern für Karlsruhe? Das fordern die Fraktionen zum geplanten Doppelhaushalt 2022/2023

Auf welchen Punkt/welche Punkte sollte/n besonders geachtet werden? Warum?

Bevor wir am Dienstag offiziell in die Haushaltsberatungen starten, werden wir in einer Generalaussprache auf den Ernst der (Haushalts-)Lage eingehen.Eine solche Abweichung von der Agenda hat es in der Karlsruher Kommunalpolitik noch nicht gegeben –aber hierzu zwingen uns zwei Dinge: zum einen die desaströse Haushaltslage und zum anderen die Ausgabenfreude der linken Gemeinderatsmehrheit, die die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts ernsthaft gefährden wollen. Die Generalaussprache haben wir zusammen mit den Fraktionen von FDP und FW|FÜR beantragt. Darauf sowie auf unsere konstruktiven CDU-Vorschläge zur Konsolidierung des städtischen Haushalts möchten wir insbesondere hinweisen.