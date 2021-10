Mann im psychischen Ausnahmezustand in Karlsruhe festgenommen: Hat die Polizei einen Banküberfall verhindert?

Ein 27 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag den Einsatz von Polizei- und Spezialkräften ausgelöst, da er Nachrichten versendete, die auf einen geplanten Banküberfall deuteten. Der Mann soll sich laut einer Mitteilung der Polizei in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden haben. Er konnte noch am selben Tag widerstandslos festgenommen werden.

Nach Angaben der Polizei habe der 27-Jährige, gegen 13.30 Uhr, in "einem akuten Ausnahmezustand" seiner Mutter über einen Messenger-Dienst eine Nachricht mit Drohinhalten und einer abgebildeten Schusswaffe gesendet, die auf einen bevorstehenden Banküberfall hindeuteten. "Die Polizei konnte den aktuellen Aufenthaltsort in einer Wohnung nahe des Städtischen Klinikums ermitteln. Vorsorglich wurden auch Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Schließlich konnte die betreffende Person gegen 17.35 Uhr widerstandslos festgenommen werden. Weitere Ermittlungen dauern noch an", heißt es in der Mitteilung abschließend.

