Lkw-Unfall bei Malsch: Zwei Verletzte und 75.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall auf der A5 bei Malsch wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 75.000 Euro. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen sowie Reinigungsarbeiten sind auf der A5 in Richtung Frankfurt noch zwei Fahrstreifen gesperrt.

Laut Polizei Karlsruhe ereignete sich der Unfall am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr. "Nach bisherigem Sachstand fuhr ein 36 Jahre alter Sattelzugfahrer, aus Basel kommend in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem rechten Fahrstreifen. Der 53 Jahre alte Unfallverursacher fuhr zeitgleich vom Parkplatz Schleifweg auf die Hauptfahrbahn der A 5 auf. Hierbei schätzte er die Geschwindigkeit des von hinten heranfahrenden 36-jährigen Sattelzugfahrers falsch ein und kollidierte in der Folge mit diesem", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Durch den Zusammenstoß kam der Lkw des 36-Jährigen quer auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Beide Unfallbeteiligte wurden dabei leicht verletzt, der Unfallverursacher wurde durch ein Einsatzteam eines Rettungshubschraubers erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.