Alle Erlöse werden gespendet: Lions Club veranstaltet Comedy-Nacht

Am 7. Mai findet die 9. Lions Comedy-Night im Konzerthaus Karlsruhe statt. Karten für diese Benefiz-Kulturveranstaltung können ab sofort über eventim.de gekauft werden.

Soziales Engagement ist ein wichtiges Anliegen des Karlsruher Lions Clubs. So wird auch dieses Jahr am 7. Mai im Karlsruher Konzerthaus eine ausgelassene Comedy-Nacht stattfinden, wie der Lions-Club in einer Pressemitteilung ankündigt. Sämtliche Erlöse und Spenden kommen dabei zu 100 Prozent lokalen Wohltätigkeitsprojekten sowie der Ukraine-Hilfe zugute.